Francia | terzo sciopero nazionale contro la riforma delle pensioni I sindacati | “Due milioni di persone in piazza”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Sono “circa due” leche hanno manifestato oggi inper la terza giornata di mobilitazionela, secondo i dati diffusi dal principale sindacato dei lavoratori Cgt. Per il ministro dell’Interno erano invece 787mila. Nella precedente mobilitazione del 31 gennaio, lo stesso sindacato aveva annunciato 2,8di manifestanti e oltre 2nella prima protesta del 19 gennaio. Sempre secondo Cgt, la manifestazione parigina ha visto riunite 400.000tra Place de l’Opéra e la Bastiglia, lo stesso dato del 19 gennaio. In numerose città di provincia il numero di manifestanti è tuttavia risultato in calo, secondo i dati forniti dalle ...

... in. Il padrone di casa è riuscito a mettere in bacheca iloro in una rassegna iridata (incluso quello nel team event di Sankt Moritz 2017), grazie al tempo finale di 1'53"31. Una gara ...... del cosiddetto 'aiuto complementare antidelocalizzazione', si tratta di una novita' assoluta: in sostanza, se a un'azienda europea viene offerto 1 miliardo di dollari da un paeseper ...

Francia, terzo sciopero nazionale contro la riforma delle pensioni Il Fatto Quotidiano

Francia, trasporti paralizzati per il terzo sciopero contro la riforma ... Open

Francia: terza giorrnta di sciopero contro riforma delle pensioni TGLA7

Judo: Paris Grand Slam, doppio oro per Paesi Bassi e Francia Euronews Italiano

Ue/Usa: Francia e Germania premono su Casa Bianca per 'Ira ... Borsa Italiana

Sono “circa due milioni” le persone che hanno manifestato oggi in Francia per la terza giornata di mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni, secondo i dati diffusi dal principale ...La terza giornata di mobilitazione e di scioperi contro l'innalzamento dell'età pensionabile non sembra essere l'ultima. La vera sfida per i sindacati è resistere nel tempo ...