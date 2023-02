Formazioni ufficiali Salernitana-Juventus | Allegri si gioca il tutto per tutto

(Di martedì 7 febbraio 2023) Lavuole tornare alla vittoria in campionato dopo il successo in coppa Italia; lacerca il secondo successo consecutivo. Si chiude la ventunesima giornata di Serie A con la sfida tra lae la; i padroni di casa, dopo il successo esterno sul campo del Lecce, cercano una vittoria in casa che manca dallo scorso ventidue ottobre quando si imposero uno a zero sullo Spezia. Da allora due pareggi e due sconfitte. JuvedipendenzaPer quanto riguarda la, invece, la volontà è quella di dare continuità al successo di coppa Italia contro la Lazio che ha permesso ai bianconeri di qualificarsi ai quarti di finale. In campionato i tre punti mancano dal sette gennaio contro l’Udinese; da quel momento due sconfitte, un pareggio e la penalizzazione di quindici punti che ha ...

