Formazioni ufficiali Salernitana-Juve | le scelte dei due tecnici

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 febbraio 2023), ledi Nicola e Allegri per il match in programma allo Stadio Arechi Comunicate ledi-Lazio, match di Serie A in programma alle 20.45 allo Stadio Arechi.(4-4-2): Ochoa; Sambia, Troost Ekong, Bronn, Bradaric; Candreva, L.Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Dia, Piatek. All. NicolaNTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.