Fiumicino | potature in via Valderoa | come cambia la viabilità

Fiumicino – Dal 13 al 17 febbraio dalle ore 7.30 alle ore 16.30 in via a Isola sacra due temporanee novità riguarderanno la viabilità: saranno in vigore il senso unico alternato e il divieto di sosta e di fermata per consentire i lavori di messa in sicurezza delle alberature. In particolare si procederà alla potatura di 14 platani e 2 eucalipti.