Firenze | rapina alle Cure | arrestati due uomini e una donna La vittima ferita e rinchiusa in una stanza

(Di martedì 7 febbraio 2023) La Polizia di Stato ha eseguito, oggi 7 febbraio 2023, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo toscano, nei confronti di 3 persone al momento indagate in concorso tra loro a vario titolo per unaaggravata messa a segno lo scorso 9 gennaio in un appartamento in zona “le”. Si tratta di due fratelli albanesi di 25 e 40 anni e di unaromena di 45 L'articolo proviene daPost.

