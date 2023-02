Fioritura dei ciliegi in Giappone | quando e dove vedere i Sakura

Leggi su tpi

(Di martedì 7 febbraio 2023) La primavera è la stagione di rinascita edopo essersi lasciati alle spalle un freddoloso inverno secco e spoglio, e ammirare lo sbocciare di alberi e fiori è il vero spettacolo di questi mesi. In questo periodo dell’anno non c’è niente di più entusiasmante che assistere alladeiin, nota anche come. Questo fiore viene considerato un simbolo culturale molto importante nel Paese, e viene associato alla bellezza transitoria della vita e alla fugacità della giovinezza, raffigurato anche su molte monete, francobolli e altri oggetti. Laavviene a seconda delle condizioni climatiche e della posizione geografica, generalmente tra fine marzo e inizio aprile,in fiore spargono i loro ...