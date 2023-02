Fiori sopra l’Inferno | la nuova fiction di Rai 1

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 7 febbraio 2023) Per Elena Sofia Ricci è giunto il momento di portare in tv un nuovo personaggio. Da lunedi 13 febbraio alle 21:25 va in onda, ladi Raiuno tratta dal best-seller di Ilaria Tuti.: la trama Un piccolo paese arroccato nel cuore delle Alpi italiane fatto di neve, montagna e silenzio. Una serie di delitti all’apparenza inspiegabili, portati a termine con lucida violenza scuote le coscienze di quel borgo. Presto, l’ombra del maniaco si stende tra i vicoli del paese. Teresa Battaglia, profiler in forze alla Polizia di Udine, è l’unica che può dare un volto, un nome mattutto un perché a quell’assassino. Mentre la spirale di violenza continua, il legame tra Teresa, Marini ...