Fiorentina | Saponara verso il rinnovo con i viola

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 febbraio 2023) Laè al lavoro per ildi Riccardoe c’è ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione Secondo quanto riportato da La Nazione, lasta lavorando aldi Riccardo, in scadenza a giugno 2023. Non c’è preoccupazione tra i dirigenti, che sono ottimisti sul prolungamento. Non è il solosul tavolo: i dirigenti infatti puntano a blindare anche Gaetano Castrovilli e Sofyan Amrabat, in scadenza nel 2024, oltre al neo acquisto Salvatore Sirigu. L'articolo proviene da Calcio News 24.