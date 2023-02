Fiorello ironizza sulla lettera di Zelensky a Sanremo | “L’Ucraina ricambierà liberando l’Italia da Amadeus”

(Di martedì 7 febbraio 2023) La presenza del presidente ucraino Volodymyrha diviso molto gli opinionisti e si è conclusa con una soluzione che suona come una “via di mezzo” tra un suo videomessaggio e la sua totale estromissione dalla rassegna dell’Ariston: da Kiev invierà unache verrà tradotta dall’ambasciata ucraina e letta in diretta danella serata di sabato. Il contenuto del testo non è ancora noto, ma durante Viva Rai 2 Rosarioha provato ironicamente a prevederlo. “Vi ringrazio per il supporto che il governo e il popolo italiano sta stando al processo di Pace, nonostante i gravissimi problemi che affliggono il vostro paese”, ha immaginato il conduttore, che ha poi aggiunto: “Da parte nostra vi promettiamo, quando tutto questo sarà finito, di contraccambiare il vostro aiuto, e ...

quando parla Coletta vuole che gli spieghi cosa dice: è una persona dotta che usa parole che magari lì per lì non si comprendono',Amadeus. 'Non c'è posto in nessuna città della ...Ribattezzato da'lo swiffer delle polemiche', il direttore artistico sa bene che fanno parte del gioco: ' Non mi interessa crearle, accadono. L'importante è affrontarle con onestà, ...

