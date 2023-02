Fineco | utile su del 22 | 8% a 428 | 8 mln Vale 10 | 5 mld | addio a Mediobanca

(Di martedì 7 febbraio 2023) Non conosce limiti la crescita di. Alessandro Foti, l'amministratore delegato dell'ex costola di Unicredit, può stappare per un bilancio da record chiuso con unnetto di 428,8 milioni (in aumento del 22,8%) e con ricavi a 948 milioni (+17,8%). Una realtà estremamente patrimonializzata, con un Cet1 (il parametro sulla liquidità) al 20,8%.ha anche deciso di distribuire un dividendo di 0,49 euro per azione. Il titolo, ovviamente, è decollato e orain Borsa 10,5 miliardi. Il che significa che oggi rappresenta il terzo istituto finanziario in Italia, più grande di, Banco Bpm o Bper. Altri mestieri, ovviamente, ma fa decisamente sensazione. Segui su affaritaliani.it

: 2022 'record',a 428,8 mln (+22,8%), ricavi +17,8% Non conosce limiti la crescita di. Alessandro Foti, l'amministratore delegato dell'ex costola di Unicredit , può stappare per ...Infine l'netto ha toccato un nuovo record , salendo a quota 428,8 milioni (+22,8%). Nel solo quarto trimestre del 2022ha registrato ricavi per 263,9 milioni, in rialzo rispetto al ...

Fineco, utile record di 429 milioni nel 2022. Dividendo di 0,49 euro Borsa Italiana

Fineco, utile record nel 2022: titolo su in Borsa. Presto l'approdo in ... Benzinga Italia

Fineco, utili e ricavi su. Addio retrocessioni "Un grosso vantaggio ... We Wealth

Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari con le banche Borsa Italiana

La diretta dai mercati | Il Ftse Mib chiude in calo (-0,6%). In rialzo ... Milano Finanza

Anche le commissioni hanno sostenuto i conti di fine 2022 per Fineco Bank; che guarda con serenità anche la partita sul divieto alle retrocessioni.Alessandro Foti ha presentato i conti di FinecoBank, illustrando le strategie di crescita in Europa. Via libera al dividendo da 0,49 euro per azione. Decisivo, nel corso del 2022, il contributo di Fin ...