Finanza sostenibile | arriva la task force italiana contro il greenwashing

Leggi su quifinanza

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’ISPRA ha creato unaper la trasparenza e laper combattere il. Questo gruppo di lavoro mira a sostenere la lottai cambiamenti climatici e la realizzazione del Green Deal tramite un monitoraggio degli investimenti per lo sviluppo. Il focus è sempre sulla transizione energetica, per indirizzare le risorse verso attività che non danneggino l’ambiente. Cos’è ilè un termine utilizzato per descrivere le pratiche commerciali ingannevoli che mirano a presentare prodotti o servizi come “verdi” o sostenibili, senza che questi effettivamente lo siano. Questa pratica è diventata sempre più diffusa negli ultimi anni, poiché cresce l’interesse del pubblico ...