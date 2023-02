Finalmente stanno crescendo?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 7 febbraio 2023) Settimana scorsa si è svolta un’altra puntata di Impact, frizzantina all’inizio e alla fine più che altro. I match di apertura e chiusura mi sono piaciuti, soprattutto il primo, anche se a livello di storyline non hanno avuto molto da dire. Ace Austin e Chris Bey hanno aperto la serata, vincendo contro Kushida e Kevin Knight. Nutro dei dubbi su quest’ultimo perché ad Impact non ci è stato presentato. Dal nulla qualche settimana fa ha fatto coppia con Kushida, senza spiegare bene perché. Forse solo perché entrambi hanno lottato nella NJPW. Non ne ho idea, ma non conoscendolo prima di gennaio, sta passando come un personaggio molto anonimo. Inoltre la vittoria di Kushida ad Hard to Kill sembra sempre più una casualità, che non gli ha portato a nessun tipo di evoluzione. Mi fa piacere invece per i due del Bullet Club. Spesso mi sono battuto per loro due, giovani talenti che ...