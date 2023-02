Figlio del boss picchia un trans e poi fa una diretta TikTok per “spiegare”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoInsieme agli amici ha organizzato unasu Tik-Tok per fornire la sua versione dei fatti: protagonista, ieri sera sui social, ildi un noto esponente della malavita napoletana che a metà dello scorso gennaio avrebbeto una ragazza che aveva appena conosciuto dopo avere scoperto che si era sottoposta a una serie di interventi chirurgici per diventare donna. Il ragazzo ha dichiarato sul social di essersi sentito preso in giro e di avere avuto una reazione istintiva e violenta perché sotto choc, ma di non avere nulla contro quella ragazza, che ha definito una “sfortunata”. Sta di fatto però che la giovane ha subìto abusi di varia natura ed è finita quella stessa notte in ospedale con una prognosi di 15 giorni emessa dai sanitari che l’avevano visitata. Laè ...