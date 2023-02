Fiat 500 | ricariche illimitate con il noleggio Pay per use

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 febbraio 2023) TORINO (ITALPRESS) – La Nuova 500, punta di diamante della strategia di elettrificazione, è disponibile da oggi nella formula dia lungo termine pay per use Leasys Miles grazie all’offerta lanciata con Leasys. Una proposta innovativa nel panorama delle vetture 100% elettriche, che permette la libertà di utilizzo dell’iconica 500 elettrica includendoper tutta la durata del. Infatti, noleggiando la Nuova 500 in pay per use, al vantaggio di una formula flessibile e conveniente, si aggiungono inclusi nel canone i servizi dedicati all’elettrico quali l’e-Mobility Card, la carta con la quale ricaricare i veicoli presso gli oltre 1.600 punti di ricarica convenzionati, e una Wallbox per la ricarica domestica. L’offerta, valida fino al 28 febbraio, prevede ...