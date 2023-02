Infatti, il nuovo piano per l'utilizzo diin pay per use è particolarmente indicato per i clienti che utilizzano l'auto per pochi chilometri in ambito urbano, rendendo la mobilità elettrica ...Inoltre, per tutto il Festival, dal 7 all'11 febbraio, sarà possibile incontrare per le strade di Sanremo l'inconfondibileArcobaleno Limited Edition , 100% elettrica e simbolo della guida ...

Fiat 500, ricariche illimitate con il noleggio Pay per use Tiscali

Il Festival di Sanremo a ritmo di Nuova Fiat 500 Rolling Stone Italia

Offerte auto | Fiat 500 elettrica, l’offerta con canone mensile e ricariche gratuite Motorbox

Omicidio nella Fiat 500: la vittima aveva già subito un agguato Virgilio

Monteodorisio: Rubata una Fiat 500 ieri sera in pieno centro a Monteodorisio Vasto Web

TORINO (ITALPRESS) - La Nuova 500, punta di diamante della strategia di elettrificazione Fiat, è disponibile da oggi nella formula di noleggio ...TORINO (ITALPRESS) - La Nuova 500, punta di diamante della strategia di elettrificazione Fiat, è disponibile da oggi nella formula di noleggio a lungo termine pay per use Leasys Miles grazie all'of ...