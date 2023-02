Festival di Sanremo | tutti i vincitori dal 1951 a oggi

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 7 febbraio 2023) Al via l’edizione 2023, eccodeldidalal 2022 (da Nilla Pizzi a Mahmood e Blanco) e delle Nuove proposte dal 1984 al 2021 (da Eros Ramazzotti a Gaudiano) Al via ildi2023 (quigli articoli), edizione numero 73 della kermesse più amata e più seguita in Italia, che non ha eguali in Europa. I favoriti di quest’anno sono Marco Mengoni e Ultimo, con Giorgia terzo incomodo. Il vincitore rappresenterà poi l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023. Andiamo a riscopriredelle passate 72 edizioni.deldi(Campioni / Big)...