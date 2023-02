Festival di Sanremo | il presidente Mattarella presente all' Ariston

2023, Sergio Mattarella per la prima volta al. L'annuncio di Amadeus2023, Giorgia: 'Non ho mai smesso di mettermi in gioco, dalmi aspetto un'emozione'Sergio Mattarella sarà presente aldi. Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha annunciato durante la Conferenza Stampa di debutto della kermesse canora che il Presidente della Repubblica Italiana sarà, per la ...

La scaletta e le canzoni della prima serata di Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Canzoni Sanremo 2023, le pagelle: i voti dopo i pre-ascolti Corriere della Sera

Sanremo 2023, le news dal festival in diretta la Repubblica

Sanremo 2023, Fedez: “Per il Festival io e Chiara Ferragni vivremo in case separate” Il Fatto Quotidiano

Festival di Sanremo, la villa di Chiara Ferragni in vendita 5 milioni (e non è mai appartenuta a Mussolini) Il Secolo XIX

ROMA – Mr. Rain è uno degli artisti in gara al 73esimo Festival di Sanremo, dove porta ‘Supereroi’. Ventotto cantanti, con altrettanti brani originali, un solo vincitore: chi sarà Sanremo 2023 si ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...