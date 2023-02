Fermati 3 presunti scafisti a Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023). Gli uominihanno rispettivamente 22, 45 e 32 anni . Su delega del Procuratore della Repubblica f.f. di, si comunica che stamattina personale della Polizia di Stato e personale della Guardia di Finanza – Stazione Navale dihanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto per il reato di concorso in favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina emesso stanotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dinei confronti di K.E., E.O. e B.M., soggetti extracomunitari rispettivamente di anni 22, 45 e 32. Nella giornata di ieri 6 febbraio u.s., la nave O.N.G. denominata Sea-Eye 4 è approdata al porto di– molo 21 trasportando n.105 profughi di ...