Federico Fashion Style | la cifra a 4 zeri che gli ha chiesto l’ex come mantenimento

(Di martedì 7 febbraio 2023)ieri è stato ospite a al Peppy Night da Peppe Iodice su un canale locale. Fra una battuta e l’altra l’imprenditore che ironizzato su un possibile coming out del conduttore rivolendosi proprio alla moglie di lui presente fra il pubblico: “Non gli chiedere però 10 mila euro al mese anche tu eh!“. A questo punto il conduttore gli ha: “Perchéti ha10 mila euro?“. “Eh certo me li ha chiesti, ndr si crede Ilary Blasi“, la pronta replica di. “Infatti volevo che tu mi invitassi tutte le settimane almeno guadagno“., il cachet preso a Verissimo Restando in tema di soldi,ha poi ...

Style, battaglia legale con la ex per vedere la figlia: 'Per lo stress ho perso 25 chili' Ludovica Valli preoccupata a pochi giorni dal parto: 'I medici potrebbero decidere di ...... Wow! tre bambini da accudire - Leone Lucia, quattro anni; Vittoria Lucia, due anni,... bocconiana fallita ma vale più di una legione di top manager, è unablogger, influencer, brand ...

Federico Fashion Style: “Ho perso 25 chili”. E sulla separazione da Letizia: “Non ho più… Il Fatto Quotidiano

Federico Fashion Style è dimagrito 25 chili, in guerra con la ex TGCOM

Federico Fashion Style: Ho perso 25 chili, Letizia ha tolto tutte le ... Fanpage.it

Federico Fashion Style: Il coming out per tanti soldi Falso, sono ... Fanpage.it

Federico Fashion Style fa coming out: «Se una persona nasce in un modo non può morire in un altro» Vanity Fair Italia

Ma quando tale propensione per il basico, spopolata nel 2010, ha incontrato il fast fashion, si è incominciato a credere ... In quella durevolezza, oggi riscoperta, nomi come Federico Cina, Michele ...Nel rispondere alle domande dei fan, Federica Pellegrini affronta il tema della maternità: “Sembra che se non venissero figli, mi debba sentire meno realizzata.