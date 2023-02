Federica Pellegrini dimentica il nuoto | ora ha un nuovo sport preferito | ecco quale

(Di martedì 7 febbraio 2023) Sono passati quasi due anni da quandoha lasciato il mondo del. La “Divina”, in occasione dei Campionati italiani invernali del 2021, ha dato il suo addio alloche l’ha resa una leggenda esibendosi in un’ultima gara. Durante la manifestazione si è aggiudicata anche la sua ultima medaglia d’oro. Nello stesso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

T roppi follower le chiedono quando diventerà mamma:si sente pressata e si sfoga sui social: "Figli Se non venissero non mi sentirò meno realizzata": "Questa domanda è un po' pesante" "Se non ne avrò non mi sentirò meno ..."Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua" spiega l'ex nuotatrice su Instagram Di: Ilaria Cardia, forse inconsapevolmente, ha dato respiro e manforte a tutte quelle donne che si sentono spesso domandare "Quando fai figli" , "quando diventi mamma". Una domanda personale, ...

