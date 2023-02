Fed | Powell | calo significativo inflazione nel 2023 Borse Ue in ordine sparso | Milano in rialzo

(Di martedì 7 febbraio 2023) L'intervento del presidente della Fed, dopo il dato sorprendente sul mercato del lavoro Usa. In Europa si registra il dato sulla produzione industriale tedesca a dicembre, che è diminuita del 3,1% rispetto al mese precedente, peggio delle stime degli analisti

Chiusura Borse oggi, 07 febbraio 2023: a breve il discorso di Powell Borse.it

Wall Street cauta aspetta Powell Il Secolo XIX

Finale in lieve rialzo per Piazza Affari (+0,4%) aspettando Powell Finanzaonline.com

La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari in luce le utility con il calo del prezzo del gas ed un report… Leggi ...Il processo di disinflazione è iniziato: "è alle fasi iniziali e la strada è lunga". Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, sottolineando che saranno probabilmente necessari altri aumenti ...