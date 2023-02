Fazzolari e il progetto delle armi a scuola | Salvini infuriato | “Non è un’idea illuminata”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 7 febbraio 2023) Non si placa, malgrado le smentite del diretto interessato, il clamore del casosuldi insegnamento ai giovanissimi a usare le, tramite appositi corsi a. Dopo il caso Donzelli-Delmastro è dunque ora il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio a finire nella bufera. Ma questa volta non è solo l’opposizione a protestare contro, come aveva già fatto contro Donzelli e il sottosegretario alla Giustizia, Delmastro, chiedendo le dimissioni di entrambi. È anche il vicepremier Matteoa perdere le staffe. “Non mi sembracome idea quella di sparare nelle scuole” ha detto il leader leghista, ponendo di fatto una pietra tombale sull’iniziativa. Giovanbattista(sx) e Matteo ...