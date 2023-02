Famalicao vs Belenenses – probabili formazioni e ultime notizie

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ilaffronta ilnei quarti di finale della Taca de Portugal mercoledì 8 febbraio.La squadra di Joao Pedro Sousa è passata agli ultimi otto con una vittoria sul Leixoes il 10 gennaio, mentre l’O Belem ha raggiunto i padroni di casa nella stessa fase della competizione con una vittoria per 4-1 contro il Vilaverdense il giorno successivo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19:45 Anteprima della partitavsache punto sono le due squadreIlcontinua a cercare con determinazione di sollevare il suo primo trofeo Taca de Portugal nei 91 anni di storia del club all’Estadio Municipal 22 de Junho questa settimana. I padroni di casa si avvicinano alla gara ...

SC Braga e FC Famalicão jogaram o dérbi minhoto para a Liga Bwin. A vitória caiu para o lado dos arsenalistas que conseguiram uma vantagem na reta final.A B SAD oficializou esta terça-feira a contratação de Fabrício Simões, experiente avançado brasileiro de 38 anos com uma vasta experiência no futebol português. O ponta de lança natura do Cachoeiro ve ...