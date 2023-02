Fabrizio Corona | arriva la vendetta contro Ilary e Totti | Tutta colpa di quella trappola

Leggi su howtodofor

(Di martedì 7 febbraio 2023) Laè un piatto che va servito freddo e questolo sa bene. Pare che abbia in mente un piano per vendicarsi diBlasi e dellache la conduttrice gli aveva teso al Grande Fratello Vip. L’episodio sotto le telecamere del Grande Fratello Vip che vede l’ex re dei paparazzi cadere nellatesa dadi certo è indimenticabile. La conduttrice l’aveva invitato per un confronto con Silvia Provvedi, ma proprio sul più bello – e rigorosamente in diretta – l’ex moglie diha colto l’occasione per rinfacciargli il vecchio scoop del tradimento tra suo marito e la Vento. Un colpo basso chenon si aspettava e, nonostante voglia apparire come un duro, in quel momento era ...