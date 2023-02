F1 | presentazione Alfa Romeo 2023 oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’svela la nuova vettura per il: ecco tutte le informazioni sudellaufficiale per il Mondiale di F1. Sarà visibilein tv? Purtroppo per gli appassionati italiani, non è al momento prevista la trasmissione in televisione: conosceremo la nuova macchina alle ore 10 italiane di martedì 7 febbraio, resta possibile che su Sky Sport 24 nel corso della giornata ci possano essere dei collegamenti in tempo reale. Sportface.it, in ogni caso, vi terrà informati con tutte le foto e le informazioni con le parole dei protagonisti, fermo restando che sussiste la possibilità che la stessatrasmetta sui propri social la ...