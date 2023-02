F1 | la nuova monoposto della Ferrari si chiamerà SF-23

(Di martedì 7 febbraio 2023) SiSF-23 la2023per il prossimo Mondiale di Formula 1. Torna dunque la sigla SF (Scuderia), che ha caratterizzato quasi per intero l’era ibridaFormula 1; il suo debutto risale alla SF15-T del 2015 ed è stata abbandonata solo lo scorso anno, con la F1-75. La cifra indica ovviamente la stagione agonistica che la vettura andrà ad affrontare. Si trattaquartaad avere nel proprio nome la sigla SF: in due occasioni sono stati celebrati gli anni dalla fondazione dell’azienda (con la SF70H, SF71H del 2017 e 2018), in una occasione quelli dalla creazioneScuderia (con la SF90 del 2019) e in una, nel 2020, il traguardo dei mille Gran Premi disputati (SF1000). Tra una ...

La Sauber C43 a motore Ferrari (finalmente viene presentata unae non soltanto la livrea come fatto fino ad ora da Haas, Red Bull e Williams) segna la fine di un ciclo. Ladi Formula 1, realizzata in Svizzera a Hinwil, sarà l'ultima nata ...A una settimana dalla presentazione della, la Ferrari ha svelato il nome della macchina che Charles Leclerc e Carlos Sainz porteranno in pista nel Mondiale, al via in Bahrain il prossimo 5 marzo: SF - 23.

Tale scelta ha permesso una maggior libertà progettuale del retrotreno, da sempre zona nevralgica per la stabilità ed efficienza della monoposto. A differenza della C42, la nuova vettura di Hinwil ...Nome Ferrari 2023: La Scuderia di Maranello ha annunciato oggi il nome della vettura del 2023 che parteciperà alla 73esima edizione di F1.