F1 | Alfa Romeo | presentata la C43 la monoposto per il mondiale 2023

(Di martedì 7 febbraio 2023) Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - L'ha presentato ufficialmente la C43, la nuovaper il. La macchina di Hinwil verrà portata in pista da Bottas e Zhou per uno shakedown già nei prossimi giorni. La C43, attraverso un video, è stata messa a confronto con quella del precedente campionato sugli account social della Formula 1. Quello che emerge anche dopo la presentazione, sono innanzitutto pance spioventi (via il doppio fondo) e radiatori inclinati (anziché orizzontali). In generale la vettura conserva la base del 2022. Inoltre, è stata disegnata dal Centro Stile: i colori (rosso-nero) sono gli stessi della Stelvio Quadrifoglio.

Un altro incidente è avvenuto sulla Via del Mare, tra Agropoli e Castellabate , nella serata di domenica. Un'159, per evitare un'altra automobile che aveva invaso la corsia di marcia, è uscita fuori strada ed è andata a sbattere contro il muretto che delimita la sede stradale, nel tratto in ...ARESE - Non solo uno sguardo nuovo sul mondo, che riprende i tratti iconici del marchioe crea un link forte con la Tonale. Stelvio e Giulia mostrano una nuova anima, più tecnologica e digitale, nelle versioni 2023 del Suv e della berlina che rimarranno nella storia del ...

Alfa Romeo, le novità del Suv compatto: elettrico o ibrido, avrà un nome storico per il marchio Corriere della Sera

Prova Alfa Romeo Tonale scheda tecnica opinioni e dimensioni 1.5 160 CV Ti AlVolante

Oggi è l'Alfa Romeo Day: ecco le nuove Giulia e Stelvio 2023 restyling Automoto.it

Alfa Romeo, arrivano negli showroom le nuove Giulia e Stelvio - Sportmediaset Sport Mediaset

In aprile, la Suv italiana si contenderà il titolo con rivali del calibro delle BMW X1, Honda HR-V e Mercedes-Benz Classe C ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...