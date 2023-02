Evidenti problemi per il Samsung Galaxy S23 con la memoria interna

Leggi su optimagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Se avete messo un23 nel mirino, sarà il caso di concentrarsi anche su una questione specifica, fino a questo momento ignorata da tutti. Se da un lato stiamo provando ad analizzare alcuni aspetti specifici di questa serie per individuare punti di forza e debolezza, come abbiamo avuto modo di osservare anche nella giornata di ieri con un altro articolo, è importante concentrarsi sullo spazio di archiviazione. Già, perché la voce relativa allapotrebbe rientrare tra i malus di device dal comparto hardware sulla carta imponente. Vediamo più da vicino cosa sia venuto a galla nel corso delle ultime ore. Cosa sappiamo suiper ilS23 con laad oggi Come riporta ...