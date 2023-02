Essere più felici in appena 3 step

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 7 febbraio 2023) “Il segreto per vivere a lungo è: mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza misura”. (Proverbio cinese), a volte, sembra più complicato che scalare l’Everest. Quei buoni propositi di inizio anno sono già un vago ricordo così come la capacità di dedicare a se stessi tempo di qualità. In men che non si dica stress e preoccupazioni sono tornate protagoniste delle nostre giornate e così spesso anche l’umore non è dei migliori. Certamente affondare i pensieri nella Nutella potrebbe dare una grande mano. O anche un viaggio di sola andata alle Maldive allontanerebbe di parecchio il malumore. Ma tornando con i piedi sulla terra, possiamo fare qualcos’altro di più facile? A quanto pare sì. Magari non tutte le giornate saranno all’insegna di sorrisi smaglianti ed occhi che brillano, ma la cura di se stessi è già (e ...