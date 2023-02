“Esperienze cognitive” intorno all’invecchiamento nelle sedi dell’Eccellenza universitaria napoletana

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 febbraio 2023) “all’”invecchiamento”che ha generato un tassello di popolazioni dai “capelli grigi” che ricorda e si richiama a via Mezzocannone di Claudio Quintano (*) Ormai se ne parla nel “mondo “intero ed a tutti i livelli ed occasioni della situazione demografica italiana Sul New York Times, di non più di cinque giorni fa, gli Italiani d’oltre Oceano si preoccupano del primato di longevità mondiale della loro Patria. Esso è aggravato dal calo, in picchiata della natalità, causato da lunghi periodi di disimpegno dei Governipolitiche sociali Un collegamento del tema con una inframmezzata”esperienza cognitiva”. Qualche settimana fa ...