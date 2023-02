ESCLUSIVA IN ? Brehme | «La mia Inter può battere tutti! Skriniar? Sarei rimasto Thuram…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 febbraio 2023) Andreas, leggenda del calcio tedesco e dell’– squadra in cui ha militato dal 1988 al 1992 -, ha parlato in-News.it. Diversi i temi toccati con l’ex difensore: dal Derby vinto contro il Milan 1-0 passando per i prossimi impegni in Champions League. Poi qualche considerazione su Milan, Robin Gosens e Marcus Thuram. L’ha vinto il Derby 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez., ha visto la partita? Cosa le è piaciuto di più della squadra di Simone Inzaghi? Ho guardando la partita con i miei amici italiani a Monaco e ho apprezzato molto la prestazione della squadra. Meglio l’che ha vinto 3-0 in Supercoppa Italiana o quella di domenica in campionato? Penso che alla fine i tre punti di domenica siano ...