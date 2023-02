Esame Inter-Milan Fallito | Leao e Skriniar in Campo

(Di martedì 7 febbraio 2023) Un campionato, due destini:, due esempi da seguire Questa stagione calcistica sta offrendo uno spettacolo davvero unico, dove due giocatori comee Rafaelsono i protagonisti assoluti. Uno,, senza un contratto in scadenza e l’altro,, con un contratto fino al 2024. La storia di questi due giocatori è un vero e proprio esempio di come si possa giocare bene o male, ma soprattutto di come bisogna essere professionisti per onorare il proprio ricco contratto a prescindere dalle scelte di allenatori e delle società., lo slovacco dell’, è stato privato della fascia di capitano a causa della scadenza del contratto, ma nonostante ciò ha dimostrato di essere un vero gentleman, ...

Progetto che il prossimo aprile, precisamente dal 20 al 27, sosterrà l'più importante : il ... Che sia un semplice allenamento o un'amichevole controo Milan non ha importanza, perché le ...C'è un giocatore in scadenza di contratto che sta per andare via e per questo gli è stata tolta la fascia di capitano. E poi ce n'è un altro, considerato il migliore del campionato scorso, che invece ...

Il derby, Leao, Skriniar e quell'esame che il milanista ha fallito La Gazzetta dello Sport

Inzaghi ha vinto il derby ed è secondo, ma Cassano lo umilia: Fossi ... Fanpage.it

Cassano su Inzaghi: “Deve vergognarsi, l’Inter non può stare a -13 dal Napoli” Sport del Sud

Cassano: “Pioli, nel cesso 3 anni di Milan. Ma Inzaghi si vergogni nel dire…” fcinter1908

Inter: l'esito degli esami a Correa | Serie A Calciomercato.com

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...a nuovi esami che ne accerteranno, o meno, gli eventuali tempi di recupero. Sempre restando in tema poi: rivolgendo, chiaramente, un pensiero al reparto avanzato dell’Inter, non possiamo far altro che ...