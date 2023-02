Era uno stupratore seriale | condanna a 36 ergastoli per l' ex poliziotto inglese

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 febbraio 2023) È arrivata oggi ladel tribunale di Londra per David Carrick, 48 anni, exche ha confessato 24 episodi di stupro, più altre aggressioni sessuali e molestie perpetrati nell'arco di quasi un ventennio di servizio. Per un totale di 49 capi d'imputazione. Trentaseida scontare nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, nella zona sudorientale della capitale, lo stesso che da anni detiene il giornalista Julian Assange. Una storia triste che ha finito per coinvolgere inevitabilmente anche la reputazione di Scotland Yard, sede del Metropolitan Police Service, responsabile del servizio di polizia nella regione londinese. Uno degli stupratori seriali più incalliti d'Inghilterra è proprio un agente dell'unità di élite della polizia che si occupava anche di scortare parlamentari britannici ...