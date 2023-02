Cinque i progetti proposti fra servizi educativi, biblioteca, inclusione sociale, orientamento ai servizi e ......contattando direttamente l'ufficio URP allo 0571 757999 oppure utilizzando l'applicativo Affluences accessibile dall'homepage del sito web del Comune di, attraverso il tasto "civile ...

Empoli, Servizio civile: 11 posti disponibili in Comune. Ultimi giorni per fare domanda LA NAZIONE

Servizio Civile Universale, domande entro il 10 febbraio 2023 | Città ... Comune di Empoli

"Babele in biblioteca", alla Fucini il servizio di accoglienza è ... Comune di Empoli

MET - Empoli. Sul palcoscenico dell'Excelsior va in scena 'Il Tango ... MET - Provincia di Firenze

"Il tribunale a Empoli è una scelta strategica" LA NAZIONE

Anche Acque Spa, (nella foto il presidente Giuseppe Sardu) ha dovuto fare i conti con l’attacco hacker che ha colpito tutta Italia domenica scorsa e che ha provocato numerosi disservizi per gli utenti ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...