(Di martedì 7 febbraio 2023) “Mio padre mi ha insegnato la grandezza della vita e il suo valore. Grazie perrlo. Porterò sempre il suo ricordo e la sua storia nelle scuole e tra i giovani”. Queste le parole di Francoin ricordo del padre, morto all’interno del campo di concentramento di Mauthausen l’11 agosto 1944. Questo pomeriggio, nella sala stampa Antonio Bassi dello Stadio, il Gruppo Giornalisti Sportivi dell’Ussi Toscana, con la collaborazione dell’Footballe dei Comuni die Montelupo, ha donato una targa a Francoperre il padre. L’iniziativa, che era in programma il 27 gennaio, Giorno della Memoria, è stata posticipata per rispetto al ...

Se illondinese vuole concorrere al pari delle altre, dovrà dimostrarsi ben più forte di ... l'gioca, la Fiorentina vince 10 Maggio 2015 Venerdì 25 novembre quinta edizione di 'Hall of Fame ...... il centrocampista, come comunica ilgranata, non ha partecipato alla seduta di allenamento ... Da verificare dunque i tempi di recupero ma per l'exsi parla di circa 40 giorni di stop. Così ...

Malore fatale alla sua scrivania, muore un noto commercialista a ... Il Tirreno

Mercato Empoli, Vicario nel mirino dei top club europei Calcio in Pillole

Roma-Empoli, Mou: "Potevo andare via ma sono qua. Zaniolo deve chiarire con club" Sky Sport

Empoli: il club ricorda Carlo Castellani SPORTFACE.IT

Raccolta alimentare del Club 42 Empoli al Marzi&Fulignati di Sovigliana Virgilio

Empoli: il club ricorda Carlo Castellani. Il club e i giornalisti hanno ricordato Carlo Castellani, morto nel campo di concentramento a Mauthausen nel 1944.L'Empoli tra i suoi giocatori più rappresentativi ha sicuramente il portiere Guglielmo Vicario. L'estremo difensore ...