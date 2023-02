Elodie | ecco chi è il suo fidanzato Andrea Iannone | “Con lui ho una nuova vita”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023)Di Patrizi sta vivendo, grazie a, uno dei periodi più belli della suae per questo al prossimo Festival di Sanremo, dove è in gara con il brano Due, chiuderà un cerchio della sua. La canzone è stata scritta dalla stessae parla di un amore finito male: molto probabilmente quello con il rapper Marracash (sono stati legati per tre anni). Tra una strofa e l’altra si parla di un rapporto complesso, tormentato: “Sapessi dirti basta/ma il cuore danza/per me le cose sono due/lacrime mie o lacrime tue/E se a quest’ora mi cerchi/perdonami dimmi/come mai?”.chi è il suoè nato a Vasto, in Abruzzo, il 9 ...