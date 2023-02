Elezioni regionali Lazio 2023 | chi sono i consiglieri | la lista dei candidati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Per le, a contendersi la presidenza saranno Donatella Bianchi, sostenuta dal Movimento 5 Stelle, l’attuale assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, appoggiato dal centrosinistra, e il presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca per il centrodestra. Iper leDomenica 12 febbraio si terranno lenel: si vota in un solo giorno, dalle 7 alle 23, per eleggere il successore di Nicola Zingaretti – che ha lasciato l’incarico di governatore a seguito della sua elezione alla Camera dei deputati – e per il rinnovo del Consiglio regionale. ...