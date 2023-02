Elena Sofia Ricci e il lutto che l’ha segnata | è venuta a mancare una persona a cui teneva molto

(Di martedì 7 febbraio 2023) Qual è ilche ha sconvolto? L’attrice è statadalla morte di una carissima collega. Chi era? Leggi anche: Stefano D’Orazio dei Pooh come è morto? La lunga malattia e la morte: ecco la verità L’artista fiorentina ha detto addio a Carla Cassola, la famosa attrice e doppiatrice. Ma quando...

... preceduta dal supergigante femminile, in programma mercoledì 8 alla medesima ora, a cui parteciperanno Marta Bassino, Federica Brignone,Curtoni eGoggia.Ricci presenterà la nuova fiction "Fiori sopra l'inferno". In collegamento dalla nave Costa Crociere, ormeggiata al largo di Sanremo, il rapper Salmo canterà un brano, così farà Piero ...

Primavera "in prosa" per Varese: arrivano Milena Vukotic e Elena Sofia Ricci varesenews.it

Elena Sofia Ricci si confronta con "La dolce ala della giovinezza" Adnkronos

Fiori sopra l'Inferno, la nuova fiction Rai con Elena Sofia Ricci: trama, cast, uscita Trend-online.com

Sanremo 2023: Elena Sofia Ricci presenta la fiction Fiori sopra l'inferno Movieplayer

Elena Sofia Ricci si confronta con 'La dolce ala della giovinezza' Tiscali Notizie

Elena Sofia Ricci ha avuto a che fare con un terribile lutto: l'attrice fiorentina è scossa ancora oggi. Ma chi è venuto a mancareSi alza il sipario sul Festival di Sanremo 2023: in platea per la prima volta il Presidente Mattarella, sul palco Benigni. Attesa per Chiara Ferragni.