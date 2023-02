Edoardo Tavassi svela una strategia ad Oriana Marzoli | “Non cedere”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 7 febbraio 2023)attua unacon: il VIP poi affronta un confronto con Antonellaè sempre più amato e seguito da intere generazioni. Pochi mesi fa ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia e la sua avventura prosegue a gonfie vele.nelle ultime ore in Casa ha rilasciato alcuni preziosi consigli alla coinquilinadopo le dichiarazioni di Antonella Fiordelisi.in cucina si sono confrontati su come non reagire alle future provocazioni della coinquilina Antonella Fiordelisi. “Se nessuno cede” dichiara il vip,replica sicura: “Io sono una che non ...