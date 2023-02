«Ecco il video di Zelensky che non vedrete a Sanremo» | la trovata di Crozza che sfotte anche Donzelli – Il video

(Di martedì 7 febbraio 2023) Alla serata finale di2023 non ci sarà un interventodel presidente ucraino Volodymyr, dopo che Kiev avrebbe preferito inviare un testo che sarà letto da Amadeus. Dopo giorni di polemiche e scontri sulla sola idea di ospitare il leader ucraino al Festival, c’è chi potrebbe essere rimasto deluso per l’occasione persa. A colmare quel vuoto ci ha pensato Maurizio, che ha pensato bene di realizzare da sé unmessaggio nei panni dirivolto al direttore artistico die soprattutto al governo italiano. Unache anticipa la ripartenza dello show satirico di, che riprende dal prossimo 24 febbraio sul Nove. Il ...

