Ecco Amazonas Nexus | il satellite contro il digital divide in America

(Di martedì 7 febbraio 2023) Lanciato con successo ildi nuova generazione per le telecomunicazioni, insieme a un carico utile per la Forza spaziale statunitense. Entrambi sono decollati a bordo di un Falcon 9 di SpaceX, dal Kennedy space center a Cape Canaveral, in Florida, con un giorno di ritardo rispetto a quanto previsto, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Poco più di otto minuti dopo il decollo, il primo stadio del Falcon 9 è atterrato su una nave-drone nell’Oceano Atlantico, per essere poi riutilizzato., progettato e costruito da Thales Alenia Space (Tas) – joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) –, consentirà di alimentare l’espansione dell’operatore spagnolo di telecomunicazioni satellitari Hispasat nel continenteno. Il ...