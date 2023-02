E' morto Pio D' Emilia | il celebre giornalista esperto di Oriente aveva 68 anni

(Di martedì 7 febbraio 2023) Pio D'che daraccontava l', la Cina e il Giappone in particolare, con grande perizia, è scomparso prematuramente a 68. Sui social sono state numerose le ...

a Tokyo all'età di 68 anni il giornalistad'Emilia . Viveva e lavorava in Giappone , corrispondente dall'Estremo Oriente per Sky Tg24. Preside dell'Epsom College trovata morta in casa con la ...Un abbraccio a tutti coloro che ti hanno voluto bene,. Che tristezza" ha scritto su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. 'd'Emilia era uno straordinario narratore, ...

È morto il giornalista Pio D'Emilia Today.it

Addio a Pio D'Emilia, da oggi siamo tutti più soli Sky Tg24

Pio d'Emilia, morto il giornalista e corrispondente per il Messaggero dall'Estremo Oriente: aveva 68 anni ilmessaggero.it

Alessandria, trovato uomo morto in abitazione di via San Pio V Telecity News 24

Lorenzo Pio Coronato, morto in un incidente a Policastro. L'appello ... Giornale del Cilento

Addio a Pio D’Emilia. Il giornalista, storico esperto di Asia, è morto a Tokyo, dove viveva ormai da molto tempo. Aveva 68 anni e una carriera pluriennale nel mondo del giornalismo. Si definitiva uno ...È morto a Tokyo all'età di 68 anni il giornalista Pio d'Emilia. Viveva e lavorava in Giappone, corrispondente dall'Estremo Oriente per Sky Tg24.