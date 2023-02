Charlie e(è stato un comico, autore televisivo, scrittore, disc jockey e speaker) hanno lavorato fianco fianco per tantissimi anni, conducendo insieme tanti programmi di successo come "105 Cee - ...... da Rai Radio2 a Radio Kiss Kiss e Radio 105) èa 63 anni. A dare l'annuncio è stato Charlie Gnocchi, con cui aveva co - condotto tanti programmi: "Violanti era come mio fratello. Era il ...

E' morto Joe Violanti, il conduttore radiofonico aveva 63 anni TGCOM

Radio, è morto Joe Violanti RagusaNews

Joe Violanti è morto: il conduttore radiofonico si è spento a 63 anni. L'annuncio dell'amico Charlie Gnocchi Virgilio Notizie

Addio a Joe Violanti, conduttore radiofonico, dj e scrittore. Charlie Gnocchi: "Era il più bravo" Gazzetta di Parma

È morto Joe Violanti, conduttore radiofonico e deejay: il dolore dell'amico Charlie Gnocchi Today.it

Il conduttore radiofonico Joe Violanti è morto all'età di 63 anni: a darne l'annuncio è stato l'amico e collega Charlie Gnocchi. Il suo ricordo ...Voce di molte emittenti, aveva scoperto solo un mese fa di avere una brutta malattia. Gnocchi: «Era il più bravo alla radio. E una brava persona. Sarà sempre con me».