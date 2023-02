“E i testi misogini di Fedez?” E Ferragni fa una figuraccia

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ci sono due tipologie di giornalisti: chi fa le domande, e chi applaude. Ce lo ricordavamo dai tempi di Mario Draghi, quando il suo ingresso trionfale in sala stampa venne accolto da uno scrosciante battimani come nemmeno in Nord Corea. Ci è stato confermato oggi durante la conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival di Sanremo. Protagonista stavolta è la dama intoccabile per eccellenza, Chiara, la diva che devolve il cachet contro la violenza, fa un pippozzo enorme sulla “violenza psicologica” ed “economica” sulle donne ma non ha il coraggio di rispondere ad un banale quesito suidelle canzoni di suo marito, “un po’”. Andiamo con ordine. Stamattina al Casinò di Sanremo i cronisti si sono radunati per ascoltare i vertici della Rai e i protagonisti dell’Ariston. Schierati in prima fila ci ...

L'influencer ha anzitutto glissato infastidita pe alcune domande in merito a deiscritti in passato da suo marito Fedez . A seguire, in merito a una domanda relativa a quale articolo ...... ha confessato la moglie di Fedez che, in queste ore, è finita al centro della bufera mediatica per aver evitato alcune domande suiscritti in passato da suo marito. L'influencer ...

Ferragni e la clamorosa polemica a Sanremo sui testi sessisti e ... Politica Sette

Sanremo 2023, Chiara Ferragni sbotta: “Sui testi di Fedez risponde lui, è qui Il Fatto Quotidiano

“Chiedetelo a lui”. Disastro in conferenza stampa a Sanremo per ... ilGiornale.it

“Cosa pensa delle canzoni misogine di Fedez”: Chiara Ferragni evita di rispondere Gossipblog

Pink Floyd, la moglie di David Gilmour contro Roger Waters: "Antisemita e putiniano" Sky Tg24

Selvaggia Lucarelli ha asfaltato Chiara Ferragni per alcune delle risposte da lei fornite in conferenza stampa a Sanremo.Momenti di forte imbarazzo per Chiara Ferragni a Sanremo davanti ai giornalisti, che finalmente possono farle anche domande scomode ...