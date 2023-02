“E i testi misogeni di Fedez?” E Ferragni fa una figuraccia

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ci sono due tipologie di giornalisti: chi fa le domande, e chi applaude. Ce lo ricordavamo dai tempi di Mario Draghi, quando il suo ingresso trionfale in sala stampa venne accolto da uno scrosciante battimani come nemmeno in Nord Corea. Ci è stato confermato oggi durante la conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival di Sanremo. Protagonista stavolta è la dama intoccabile per eccellenza, Chiara, la diva che devolve il cachet contro la violenza, fa un pippozzo enorme sulla “violenza psicologica” ed “economica” sulle donne ma non ha il coraggio di rispondere ad un banale quesito suidelle canzoni di suo marito. Decisamente misogini. Andiamo con ordine. Stamattina al Casinò di Sanremo i cronisti si sono radunati per ascoltare i vertici della Rai e i protagonisti dell’Ariston. Schierati in prima fila ci sono Amadeus, ...