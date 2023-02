Donnexstrada e il supporto legale contro la violenza di genere e la vittimizzazione secondaria

Leggi su tpi

(Di martedì 7 febbraio 2023) Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di. C’è un trend che non cessa mai di crescere nelle aule dei tribunali: quello delle violenze domestiche, sessuali, dei maltrattamenti, abusi e atti persecutori sulle donne. Lo squallido quadro che vede la donna vittima e l’uomo carnefice è sempre più preoccupante e necessita urgentemente di una sola strada: il primo passo. La scelta da parte della donna di denunciare e concedersi un nuovo inizio è la più importante. In questa direzionec’è come sempre nel concreto. Uno dei servizi dell’associazione è ila prezzi calmierati e con un primo contatto gratuito. Un team di avvocati mette a disposizione le proprie competenze a tutela e sostegno del diritto. Il team legal agisce nei seguenti ambiti: Molestie, stalking, cyberstalking, revenge ...