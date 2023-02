Disney | crescono i guadagni

Leggi su tvzoom

(Di martedì 7 febbraio 2023) Previsto l’annuncio diper PepsiCo eWall Street Journal, di Dia Gill, pag. 3 PepsiCo Inc., Uber Technologles Inc. e WaltCo. sono tra le società che comunicheranno gli utili nella prossima settimana, in una stagione degli utili segnata da un raffreddamento della domanda e da una riduzione dei profitti. Gli investitori sentiranno anche le aziende alimentari Kellogg Co. e Tyson Foods Inc., le aziende sanitarie CVS Health Corp. e AbbVie Inc. e le società di private equity KKR e Co. e Apollo Global Management Inc. Tra le altre società che presenteranno i loro risultati figurano PayPal Holdings Inc., SeP Global Inc. e Chipotle Mexican Grill Inc. I loro risultati faranno luce sull’evoluzione dello stato dell’economia, mentre le aziende del settore tecnologico e di altri settori affrontano una serie di ...