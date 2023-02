“Discriminazione dell' Ue” Denuncia di Mussolini | è la nuova paladina Lgbtq

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 febbraio 2023) L'eurodeputata Alessandraha rinunciato al lasciapassare che spetta agli eurodeputati perché non conteneva la dicitura di genere ‘altro', ritenendolo pertanto discriminatorio. “Nel documento di viaggio chiamato lasciapassare'Ue mi auguro che nel campo relativo al sesso possa essere immediatamente inserita la X, cioè per ‘other' (altro), oppure niente. Perché hanno le impronte, hanno il volto, non mi chiedano di che sesso sono perché non lo voglio dire”, la protesta'eurodeputata di Forza Italia al Parlamento europeo a Bruxelles. “Ieri sono andata a richiedere il lasciapassare, che è un documento molto importante perché ti dà una sorta di immunità diplomatica, dei privilegi, la possibilità di transitare in tutto il territorio'Ue e in circa 100 nazioni”, ha raccontato l'eurodeputata e ...