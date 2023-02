Disastroso autogol di Giannini sulla Stampa | il sondaggio ammazza-Pd Se n' è accorto?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Diamo due notizie. La prima la copiamo di sana pianta dalla. Accidenti se è grossa. La leggiamo a pagina nove dell'edizione di ieri. Essa riferisce con l'oggettività dei numeri il giudizio degli italiani sul caso politico di questi giorni. C'è chi lo sintetizza chiamandolo “scontro Donzelli-Serracchiani”. Ebbene tra Giovanni Donzelli (FdI) e Debora Serracchiani (Pd) chi dovrebbe dimettersi da deputato secondo il campione scelto con la rinomata imparzialità da Euromedia? Vince, si da per dire, la capogruppo del Pd, che si tira dietro i colleghi di sinistra, protagonisti con lei della nota visita in carcere al terrorista anarchico Alfredo Cospito in sciopero della fame contro il 41 bis. La domanda posta agli interpellati è chiara, senza equivoci, ed è la prima rivolta agli anonimi cittadini, suddivisi coscienziosamente per simpatia partitica: «In tutta questa ...