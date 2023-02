Dimarco | una certezza ma serve riposo Gosens ora alternativa di livello

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’Inter si gode Federico, unaper Simone Inzaghi ma anche un giocatore che adesso ha bisogno di rifiatare. Gli impegni sono tanti, oltre che ravvicinati. E, dal canto suo, scalpita in panchina. Il tedesco è ora quello che mancava: una sostituzione che garantisce ai nerazzurri di mantenere alta la qualità.– L’Inter ha potuto, insieme a Simone Inzaghi, fare affidamento su un super Federico. Un giocatore dal cuore nerazzurro fin da quando era bambino. La corsia di sinistra ha così messo in difficoltà qualunque squadra. Dal Milan di Stefano Pioli, specialmente in Supercoppa Italiana (dove suo è stato anche il primo gol che ha sbloccato il big match), alla Roma di José Mourinho. E non solo. Ha confermato allora di essere in crescita, di aver raggiunto quella maturità ...